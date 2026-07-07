Agencias

Muere el padre de Genoveva Casanova, Larry Casanova

Guardar
Google icon
Imagen EJ6Q6KLVGBCIBMUURVLHHNZJXQ

Alejada del foco mediático e instalada en su México natal desde hace más de un año, cuando decidió huir de la presión mediática que sufría en España tras el escándalo que supuso la publicación de sus fotografías con Federico de Dinamarca disfrutando de un paseo nocturno por Madrid, Genoveva Casanova atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida por la muerte de uno de sus grandes pilares.

Y es que tal y como ha trascendido ahora gracias a 'Vanitatis' aunque su pérdida se produjo hace casi dos meses, el padre de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, Larry Casanova, falleció el pasado 20 de mayo en el país azteca, y su adiós se ha producido en la más estricta intimidad y sin ningún homenaje público por parte de la socialité, que no se ha despedido públicamente ni ha hecho mención alguna -no actualiza su perfil desde agosto de 2025- a su progenitor en redes sociales.

PUBLICIDAD

El abuelo de Amina y Luis Martínez de Irujo era uno de los adiestradores de animales más reconocidos de México y, tras formar parte del ejército de Estados Unidos como marine durante la Guerra de Vietnam entrenando perros para localizar minas antipersonas, comenzó una carrera exitosa en cine y televisión -principalmente en la cadena Televisa- adiestrando a canes pero también a otro tipo de especies como elefantes, camellos, jirafas o reptiles.

En el terrero personal, Larry Casanova se casó con Mariana González-Reinmann -madre de Genoveva y de su hermana Denisse, a la que está muy unida- pero se separaron cuando la socialité tenía 7 años. Posteriormente volvería a contraer matrimonio con Lorena Nassis y con ella tuvo otro hijo, Pablo, que actualmente tiene 26 años.

PUBLICIDAD

Tras salir a la luz el fallecimiento de su padre, la mexicana podría reaparecer de modo inminente en España, ya que este viernes se casa una de sus mejores amigas, Patricia Cerezo, con Kiko Gámez. Y aunque la periodista no ha confirmado si la acompañará en el que promete convertirse en el día más feliz de su vida, todo apunta a que teniendo en cuenta la estrecha amistad que tienen desde hace más de dos décadas Genoveva querrá ser testigo directo de cómo da el 'sí quiero' al ejecutivo de telecomunicaciones

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cuba avanza en la recuperación de su sistema eléctrico tras un nuevo apagón en la isla

Infobae

El retrasado proyecto del tren japonés "maglev" supera una barrera con aprobación regional

Infobae

Brasil ve riesgo de intervención militar de EEUU en la clasificación como terroristas de dos grupos criminales

Brasil ve riesgo de intervención militar de EEUU en la clasificación como terroristas de dos grupos criminales

El presidente libanés se reunirá con Trump en la Casa Blanca a finales de julio

Infobae

Atacado e incendiado un buque cisterna en Ormuz tras el impacto de un proyectil desconocido

Atacado e incendiado un buque cisterna en Ormuz tras el impacto de un proyectil desconocido