Bombay cierra sus escuelas ante un fuerte temporal de lluvias que ya deja 13 muertos

Nueva Delhi, 7 jul (EFE).- Las autoridades de la ciudad india de Bombay ordenaron este martes el cierre total de escuelas y universidades ante un temporal de lluvias monzónicas que ha causado fuertes inundaciones y que ha dejado ya al menos 13 muertos en los últimos días.

"El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha emitido una alerta naranja (...) Por ello, todas las escuelas y universidades públicas, municipales y privadas de Mumbai permanecerán cerradas el 7 de julio para garantizar la seguridad de los estudiantes", informó en un comunicado el ayuntamiento de Bombay.

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La medida afecta a todos los centros educativos de la capital financiera india, tanto públicos como privados y municipales, aunque las oficinas privadas y del Gobierno continuarán operando con normalidad.

Las precipitaciones han provocado inundaciones y han paralizado el transporte en una de las ciudades más congestionadas de la India, donde viven más de 20 millones de habitantes según estimaciones de las Naciones Unidas.

Las autoridades han instado a evitar desplazamientos y a mantenerse alejados de árboles, que suelen ser una de las principales causas de accidentes mortales junto a los derrumbes de edificios y las inundaciones.

A finales de junio, los siete embalses de la ciudad se encontraban en mínimos históricos de apenas el 7,53 % de su capacidad por un retraso de 13 días en la llegada del monzón, agravado por el fenómeno climático de El Niño. La ciudad tuvo que ordenar restricciones de suministro y recortes de consumo por la crisis.

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Sin embargo, la Corporación Municipal de la ciudad (BMC) informó este martes que, gracias a los litros acumulados de las últimas 24 horas, las reservas se incrementaron un 12 %, situándose ya en el 28,92 % de su capacidad útil.

El monzón, la temporada anual de vientos y lluvias que entre junio y septiembre recorre la India de sur a norte, aporta en condiciones normales cerca del 75 % de las precipitaciones del país cada año, por lo que resulta fundamental para un sector agrícola en el que alrededor del 60 % de los cultivos dependen de las lluvias. EFE

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