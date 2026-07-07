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James Rodríguez iguala a Ospina como el jugador con más partidos en la selección Colombia

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Vancouver (Canadá), 7 jul (EFE).- James Rodríguez igualó este martes a David Ospina como el jugador con más partidos disputados en la selección Colombia, con 131, al comenzar como titular frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

"¡Juego 131 para el capitán James Rodríguez con nuestra camiseta! Junto a David Ospina se convierte en el jugador con más partidos disputados en la selección de Colombia. ¡La historia continúa!", se informó en la cuenta de X de la selección cafetera.

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Rodíguez igualó al guardameta Ospina, quien hace parte de la nómina colombiana en este Mundial, y que ostentaba hasta hoy el récord en solitario.

El de este martes no es el primer récord que bate la estrella colombiana en este torneo, ya que el pasado 27 de junio se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos disputados en la Copa del Mundo tras sumar un total de 11 apariciones en el empate 0-0 ante Portugal en Miami que le bajó el telón al Grupo K.

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Ahora esta marca la ha ampliado a 13 partidos en los Mundiales.

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