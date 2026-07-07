Haití homenajea a Jovenel Moïse en aniversario de su asesinato y la familia pide justicia

Puerto Príncipe, 7 jul (EFE).- El Gobierno de Haití organizó este martes en Puerto Príncipe una ceremonia para conmemorar el quinto aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moïse, mientras la familia sigue con sus exigencias de justicia en un contexto marcado por la lentitud de la investigación judicial que se sigue en el país caribeño.

El evento fue impulsado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y reunió a miembros del Gobierno, representantes del Alto Mando de la Policía Nacional de Haití (PNH) y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FAd’H).

Una misa ocupó el lugar central de la conmemoración. Durante la homilía, el padre Jean Robert Louis recordó que "la muerte es el comienzo de una nueva vida", y afirmó que el expresidente "regresó a Dios".

Asimismo, aprovechó para invitar a los fieles a la vigilancia, subrayando que la muerte "no tiene ni día ni fecha". La ceremonia continuó con el toque de silencio, antes de concluir en un clima de recogimiento.

"Más allá del ritual, esta conmemoración refleja la voluntad de las autoridades haitianas de preservar la memoria de Jovenel Moïse, cuyo asesinato sigue siendo una herida profunda en la historia reciente del país", destacaron las autoridades en un comunicado oficial.

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En un mensaje de unos quince minutos publicado con motivo de la conmemoración del asesinato la esposa de Moïse, Martine Moïse, recordó las circunstancias de la muerte de su marido y la calificó de "indignante".

"Mataron al presidente Jovenel Moïse para poder restablecer los contratos que él había roto", señaló en alusión a la hipótesis de que el magnicidio tuvo motivos económicos, además de políticos, tal y como apuntan documentos judiciales en Estados Unidos, donde de momento ya han sido condenadas nueve personas por el magnicidio.

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"Sesenta meses después (del asesinato) el pueblo y la diáspora han comprendido que deben luchar para retomar el control del Estado que los asesinos capturaron tras matar al presidente Jovenel", continuó.

Siguió acusando a los llamados "oligarcas corruptos" que estarían detrás de su asesinato. La viuda recordó que durante el mandato de su esposo, éste enfrentó amenazas y campañas de desprestigio, al tiempo que evocó sus "logros".

"Seguiremos luchando por nuestra dignidad. Seguiremos luchando por la justicia. Justicia para Haití. Justicia para el pueblo haitiano. Justicia para el presidente Jovenel Moïse", concluyó, denunciando los "contratos ilegales" de las autoridades que han dirigido el país después de la muerte de su esposo.

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Por su parte, Joverlein Moïse, uno de los hijos de Jovenel Moïse, realizó varias publicaciones en redes sociales, entre ellas una canción publicada en YouTube "a la dulce memoria" de su padre, titulada "Demen l ap jou" (Mañana amanecerá).

"Cinco años desde que te arrebataron la vida. Cinco años desde que masacraron tu cuerpo. Cinco años desde que secuestraron a tu pueblo. Cinco años desde que ya no vivo. Descansa en paz, querido padre. Los vivos tendrán que lidiar con sus propias penas", escribió en su página de Facebook.

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También confesó que sus lágrimas son cada vez más escasas, pero su alma cada vez menos capaz de resistir la oscuridad que lo invade lentamente: "Sin embargo, no me he alimentado en la mesa de la venganza. Honestamente, creo que me fui contigo hace cinco años", declaró el hijo del presidente asesinado. EFE

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