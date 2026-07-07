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Israel anuncia maniobras militares en los Altos del Golán

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha anunciado este martes ejercicios militares en los Altos del Golán que tendrán lugar mañana, advirtiendo a las poblaciones de la zona de que habrá un "movimiento intenso" de fuerzas de seguridad y vehículos.

"Un ejercicio militar se llevará a cabo mañana por la mañana en los Altos del Golán. En el marco del ejercicio se notará un movimiento intenso de fuerzas de seguridad y vehículos, y también se escucharán ecos de explosiones en el espacio", ha indicado el Ejército israelí en un mensaje en redes sociales.

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En este sentido, ha señalado que no cabe preocuparse por un incidente de seguridad y que "en caso de un evento real", los residentes serán informados por parte las fuerzas de seguridad de Israel.

Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, un movimiento no reconocido por parte de la comunidad internacional.

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