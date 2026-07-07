HRW pide investigaciones penales por posibles torturas y malos tratos a reclutas en una división de la Armada

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este martes que las autoridades tailandesas investiguen penalmente las presuntas torturas y malos tratos infligidos a los reclutas en la División de Marina de la Armada Real Tailandesa, subrayando que tanto el Ejecutivo como las Fuerzas Armadas "deben poner fin a la arraigada práctica de novatadas y otras brutalidades" y procesar a los culpables de tales acciones "independientemente de su rango".

"Las autoridades tailandesas deben investigar penalmente las presuntas torturas y malos tratos infligidos a los reclutas en la División de Marina de la Armada Real Tailandesa", ha alegado HRW en un comunicado en el que ha defendido que "el Gobierno y las Fuerzas Armadas tailandesas deben poner fin a la arraigada práctica de novatadas y otras brutalidades contra los reclutas y procesar a los responsables conforme a la ley, independientemente de su rango".

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La ONG ha aludido, en concreto, el caso del soldado Panuwat --cuya identidad completa no se ha difundido por motivos de seguridad--, quien a finales de junio denunció en una entrevista que un mes antes un grupo de reclutas de mayor rango lo golpeó a él y a otros reclutas, los desnudó, los azotó con cinturones y los quemó con cera caliente y un encendedor durante una novatada en el primer Batallón de Infantería de la Guardia Real, primer Regimiento de Infantería, División de Marina, en la provincia de Chonburi.

La Armada Real Tailandesa anunció poco después medidas disciplinarias contra los presuntos responsables, pero no abrió una investigación penal, ha anotado Human Rights Watch.

"La terrible experiencia que sufrieron el soldado Panuwat y otros reclutas demuestra que la Armada Real Tailandesa sigue incumpliendo sus promesas de acabar con la tortura y otras formas de brutalidad en los cuarteles", ha declarado la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson, quien ha reivindicado que "las autoridades deben proteger a los reclutas investigando a fondo y procesando penalmente a todos los responsables de este atroz acoso, incluidos los oficiales que permiten que esto ocurra bajo su mando".

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Según ha recordado la propia organización, el 24 de junio, dos días después de la denuncia de Panuwat, la Armada Real Tailandesa declaró que, según una investigación, 15 suboficiales de alto rango habían participado en actos de violencia contra el citado soldado --al que la rama militar ha trasladado a otra unidad-- y otros reclutas, y ordenó su detención durante 30 días como castigo.

Además, otros tres suboficiales de alto rango presentes fueron detenidos durante siete días por no impedir la agresión, mientras que dos suboficiales se enfrentan a una detención disciplinaria de diez días y han sido excluidos de las condecoraciones anuales por mérito por no haber informado del incidente a los oficiales al mando de la unidad.

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Ante la ausencia de un proceso penal, la directora regional de Human Rights Watch ha manifestado que "los gobiernos preocupados deberían denunciar el maltrato a los reclutas por parte del Gobierno tailandés y su falta de enjuiciamiento penal por las presuntas torturas durante la revisión del historial de Derechos Humanos de Tailandia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre".

"Lo que le sucedió al soldado Panuwat y a otros reclutas en la División de Infantería de Marina debería ser el último caso de brutalidad en los cuarteles en Tailandia", ha espetado.