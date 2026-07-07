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Estabilizado el incendio de Grazalema, donde ya no hay llamas y la población desalojada puede volver

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El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que a las 10 horas de este martes 7 de julio el incendio en el paraje de El Alamillo, en Grazalema (Cádiz), se ha dado por estabilizado, "ya no hay llamas", por lo que se ha bajado el nivel de la situación operativa del plan de emergencia a cero y toda la población que había sido evacuada puede volver. Además, implica también la apertura de instalaciones, como puede ser el Hotel Fuerte, donde se desalojó a 60 personas, así como la recuperación parcial de carreteras de acceso que fueron cortadas.

Según ha explicado Sanz en declaraciones a los periodistas, tras sobrevolar en la mañana de este martes la zona y mantener la reunión del Comité de Operaciones se ha comprobado que la evolución del incendio "ha sido muy favorable", de hecho "no hay llamas en estos momentos, exclusivamente puntos calientes y la actuación de los medios aéreos se está circunscribiendo prácticamente a hacer de escoba, una labor de microcirugía ya de atender a puntos calientes que se puedan reavivar".

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En este sentido, ha explicado que "aunque el viento no va a ser protagonista, las altas temperaturas puede hacer que esos puntos calientes humeen, pero la gran actuación del dispositivo Infoca ha logrado que en este momento, tras lo vivido este lunes con un incendio muy complejo, ya no haya llamas, lo que lógicamente lleva a una situación de seguridad, tranquilidad y toma de decisiones como dar por estabilizado este incendio, se supera la fase de peligro, la fase más compleja".

El consejero ha explicado que el dispositivo Infoca va a permanecer actuando hasta su control y hasta su definitiva extinción, que puede durar varios días, pero el incendio se da por estabilizado".

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