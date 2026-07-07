El cine español factura más de 59 millones de euros en los primeros seis meses del año, casi 30 millones más que en 2025

El cine español ha conseguido en los primeros seis meses del año facturar un total de 59.350.530 millones de euros, casi el doble que en el mismo periodo de 2025, cuando se lograron 29.993.642 millones de euros, según datos provisionales a 28 de junio del Ministerio de Cultura, recogidos por Europa Press.

La gran subida respecto al año anterior se debe, principalmente, al éxito de 'Torrente, presidente', de Santiago Seguro, que en su sexta entrega ha cosechado más de 28 millones de euros y ha logrado ser el mejor estreno en cines de una cinta española de los últimos once años, así como ser el mejor estreno de una comedia +16 (cine español e internacional) de la historia en España y el cuarto mejor estreno de cine español de la historia.

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La cifra de los primeros meses de 2026 previsiblemente aumentará ligeramente con cintas que se han estrenado recientemente, como 'Todo lo que nunca fuimos', de Jorge Alonso, que se sitúa en el puesto 11 de películas con más taquilla al lograr más de 900.000 euros pese a que estrenó el 5 de junio; 'La luz', de Fernando Franco, que se sitúa en el puesto 17 con más de 600.000 euros desde su estreno también el 5 de junio; 'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho, que en dos días ha recaudado 163.000 euros, entre otras.

La película más taquillera es 'Torrente, presidente', que desde su estreno el 13 de marzo lleva recaudado más de 28 millones de euros y ha logrado 3,7 millones de espectadores. A la cinta de Segura le sigue 'Aída y vuelta', de Paco León', que ha cosechado desde el 30 de enero más de cinco millones de euros y 734.110 espectadores; 'Abuela tremenda', de Ana Vázquez, que se estrenó el 1 de enero y que ha logrado más de tres millones de euros y 431.587 espectadores.

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En el cuarto lugar se sitúa 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, que se estrenó el 20 de marzo y ha reunido más de 2,6 millones de euros y más de 385.000 espectadores; mientras que en el quinto lugar está 'La familia Benetón+2', de Joaquín Mazón, con 2,2 millones de euros y 327.996 espectadores desde el 17 de abril.

Por detrás se sitúan 'Ídolos', de Mat Whitecross, que desde su estreno el pasado 23 de enero acumula una recaudación de 2 millones de euros y cerca de 292.000 espectadores, y 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, que supera los 2,06 millones de euros y suma más de 318.000 asistentes desde su llegada a los cines el 1 de enero.

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Completan las diez películas españolas más taquilleras 'Tres adioses', de Isabel Coixet, con 1,31 millones de euros y más de 205.000 espectadores desde el 6 de febrero; 'Balandrau, viento salvaje', de Fernando Trullols, con 1,28 millones de euros y alrededor de 184.000 asistentes desde el 20 de febrero; y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa y gran ganadora en la temporada de premios, que rebasa el millón de euros de recaudación y alcanza los 156.000 espectadores desde su estreno el 24 de octubre de 2025.

ESPECTADORES

En cuanto al número total de espectadores que han acudido a las salas en los primeros seis meses del año, más de 8,5 millones de personas han asistido a alguna película, lo que supone casi el doble del año pasado, cuando se registraron 4,5 millones de personas. Este número también supera los datos de 2024 y 2023, cuando fueron 3,5 millones y 5,5 millones, respectivamente.

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Al finalizar el 2025, la asistencia a salas registro más de 79 millones de euros y más de 12 millones de espectadores, unos números inferiores a los marcados en 2024,2023 y 2022.