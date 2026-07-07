Delcy Rodríguez visita en Caracas un campamento de desplazados por los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado un campamento transitorio establecido en Caracas, la capital del país, con el objetivo de constatar la "atención integral" que reciben las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio, que se han saldado hasta la fecha con más de 3.500 muertos.

En un comunicado, la oficina de prensa de la Presidencia venezolana ha indicado que, durante su recorrido por este centro, que fue habilitado como campamento para "brindar refugio temporal" en estos momentos, Rodríguez ha estado acompañada por el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello.

PUBLICIDAD

El espacio en cuestión alberga provisionalmente un total de 706 personas, lo que equivale a 235 familias formadas por 248 mujeres, 159 hombres, un centenar de adolescentes y casi 200 niños, según estas informaciones

"Para garantizar su bienestar, el lugar cuenta con servicios fijos de medicina general y pediatría, además de interconsultas especializadas en nutrición, medicina interna, psicología, psiquiatría, endocrinología, neurología, cirugía y odontología", recoge el documento, que apunta a que "también cuenta con un equipo de recreadores que se mantiene desplegado para acompañar a las familias y asegurar un ambiente digno de resguardo".

PUBLICIDAD

Este refugio forma parte de los más de 80 campamentos transitorios que el Gobierno venezolano ha instalado de manera específica en los siete estados afectados por los terremotos, especialmente en La Guaira, y los cuales cuentan con una capacidad total para 17.642 personas. De momento, albergan a unos 12.800 ciudadanos que están siendo atendidos.

En la ciudad de Caracas se han activado 37 de estos campamentos temporales, con una capacidad de 11.406 personas afectadas por la emergencia.

LA BÚSQUEDA CONTINÚA

Doce días después de los dos seísmos, las labores de búsqueda y rescate siguen adelante a pesar de que cada vez son menos las esperanzas de encontrar supervivientes entre los escombros.

No obstante, las autoridades han confirmado que seguirán adelante con las labores con la "determinación de sostener este despliegue mientras exista la mínima posibilidad de hallar vidas bajo las estructuras colapsadas" a pesar de que los parámetros contemplados en los manuales internacionales suelen sugerir la suspensión de las operaciones de rescate en un periodo de tiempo que oscila entre los 5 y 7 días posteriores a este tipo de desastres.

PUBLICIDAD

El presidente de la Asamblea Nacional del país, Jorge Rodríguez, situó el lunes en 3.535 los muertos --casi 200 más que el domingo-- y 16.740 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala abierta de Ritcher, que han dejado además importantes daños en 856 edificios, con casi 200 completamente derrumbados.

Así, ha hecho un llamamiento a la unidad nacional para "respaldar el proceso de reconstrucción" y ha pedido a los ciudadanos y a las instituciones a sumarse a la convocatoria realizada por la presidenta encargada en el marco de la atención de la emergencia.

PUBLICIDAD

Además, ha expresado su "solidaridad" con las víctimas de los seísmos y ha lamentado la situación en zonas como La Guaira, Caracas y Yaracuy, las más afectadas. Por ello, ha resaltado la importancia de la "cohesión social y política" para superar las dificultades actuales.

"Acompañamos con el corazón a las familias que hoy sufren; unidos saldremos adelante, todos somos necesarios", ha afirmado Rodríguez, que ha destacado que la reconstrucción del entramado social y estructural requiere del "concurso de todas las voluntades del país".