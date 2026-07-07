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El triunfo de España ante Portugal logra 12,7 millones de espectadores de audiencia media

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La victoria de la selección española ante Portugal en el Mundial 2026 ha logrado 12.794.000 espectadores de audiencia media y un 75,2% de cuota de pantalla, según un informe de Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue.

El choque entre España y Portugal, que se ha podido ver a través de La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial, ha anotado un total de 17.796.000 de espectadores únicos. El minuto más visto del Mundial este lunes fue a las 23.01 horas en La 1, con 12.521.000 de espectadores.

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La cuota de pantalla por sexos alcanzo el 81,6% entre los hombres y el 68,5% entre las mujeres. Además, la franja de edad que más seguimiento registró fue la de 13 a 24 años, con un 88,2% de cuota de pantalla; y Murcia fue la región donde más se vio el partido con el 80,3% de cuota.

La selección española se ha metido este lunes en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse en los octavos de final a Portugal (0-1) gracias a un gol en el tiempo añadido de Mikel Merino, que había salido en el tramo final de la segunda mitad, tanto que devuelve a la 'Roja' a la antepenúltima ronda de una Copa del Mundo 16 años después.

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El número de espectadores únicos que vieron ayer algún partido del Mundial de Fútbol 2026 (La 1, Teledeporte y DAZN Mundial) fue de 17.984.000 personas, lo que supone el 37,8% de la población de España, según los datos recogidos por Europa Press.

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