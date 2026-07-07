El triunfo de España ante Portugal logra 12,7 millones de espectadores de audiencia media

La victoria de la selección española ante Portugal en el Mundial 2026 ha logrado 12.794.000 espectadores de audiencia media y un 75,2% de cuota de pantalla, según un informe de Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue.

El choque entre España y Portugal, que se ha podido ver a través de La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial, ha anotado un total de 17.796.000 de espectadores únicos. El minuto más visto del Mundial este lunes fue a las 23.01 horas en La 1, con 12.521.000 de espectadores.

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La cuota de pantalla por sexos alcanzo el 81,6% entre los hombres y el 68,5% entre las mujeres. Además, la franja de edad que más seguimiento registró fue la de 13 a 24 años, con un 88,2% de cuota de pantalla; y Murcia fue la región donde más se vio el partido con el 80,3% de cuota.

La selección española se ha metido este lunes en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse en los octavos de final a Portugal (0-1) gracias a un gol en el tiempo añadido de Mikel Merino, que había salido en el tramo final de la segunda mitad, tanto que devuelve a la 'Roja' a la antepenúltima ronda de una Copa del Mundo 16 años después.

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El número de espectadores únicos que vieron ayer algún partido del Mundial de Fútbol 2026 (La 1, Teledeporte y DAZN Mundial) fue de 17.984.000 personas, lo que supone el 37,8% de la población de España, según los datos recogidos por Europa Press.