El canciller de Cuba llama "mentiroso" al embajador de Estados Unidos ante la ONU

Naciones Unidas, 7 jul (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, llamó este martes "mentiroso" al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, durante el intenso debate de la Asamblea General sobre el bloqueo estadounidense a la isla.

Rodríguez pidió a la presidencia de la Asamblea intervenir durante la declaración de Waltz en este órgano y, al cederle la palabra, aseveró al norteamericano que "esto es la Asamblea General de Naciones Unidas, no un campamento de 'boinas verdes'": "Es usted un mentiroso", expresó.

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Por su parte, Waltz respondió asegurando que "el régimen y sus representantes no quieren que escuchen lo siguiente: que este mes se celebra el aniversario de cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir su libertad".

"Desde hace 67 años, el régimen se ha enriquecido abusando de su pueblo, asfixiando a la empresa privada, penalizando la disidencia con una economía comunista", aseguró el embajador.

Waltz sacó entonces una serie de fotografías de algunos artistas detenidos por el Gobierno cubano, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara.

"Vean sus rostros cuando pronuncien sus discursos, porque están en la cárcel por pedir libertad. No son violentos, lo que hacen es escribir poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndoles en la cárcel", destacó el embajador dirigiéndose a los Estados miembros de la ONU.

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Rodríguez volvió a pedir la palabra e insistió en que el representante estadounidense se dirigía "de manera ofensiva contra mi país", por lo que urgió a la presidencia a "llamarle al decoro".

Previamente, la delegación de Estados Unidos se había opuesto a la celebración de este debate en la Asamblea, que gira en torno a la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero estadounidense sobre ese país.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por la ONU como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía.

Al respecto, Waltz aseguró que "los apagones han afectado a la isla desde hace años" y que esto "no es nada nuevo":.

"Qué sorpresa, siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen. Aparentemente también hay suficiente para imprimir este discurso y culpar a Estados Unidos de la crisis que ellos han creado".

Al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

La Asamblea General debate anualmente esta cuestión a petición de Cuba y suele aprobar un texto que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, aunque esas resoluciones no tienen carácter vinculante. EFE

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