EEUU retira la autorización a las ventas de petróleo de Irán ante los ataques en Ormuz

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado este martes la autorización para las ventas de petróleo de Irán, contempladas en el acuerdo preliminar firmado con Teherán, en respuesta a los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Según adelantan medios estadounidenses, este paso llega ante la inestabilidad en el estratégico paso, que ha visto varios ataques en los últimos días, mientras la República Islámica insiste en la gestión del paso.

"Irán solo obtendrá beneficios si demuestra un buen comportamiento", ha afirmado un portavoz estadounidense a la cadena CNBC. "Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", ha añadido.

La tensión ha llegado a un nuevo punto este martes con el ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz. Doha ha atribuido este incidente a Irán, señalando que constituye un "ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional".

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Por su parte, Irán ha afeado estas declaraciones, asegurando que son "cuestionables" e insistiendo en la gestión iraní del estratégico paso. Desde hace semanas Teherán viene avisando de que el tránsito seguro por Ormuz no está garantizado sin coordinación con las autoridades iraníes, denunciando el establecimiento de "rutas paralelas" al margen de la República Islámica.

El acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán establece que "todas las licencias, exenciones y autorizaciones necesarias para las transacciones financieras correspondientes serán concedidas por Estados Unidos", si bien de lado de Washington han condicionado los elementos del pacto a que Irán mantenga abierto Ormuz.

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