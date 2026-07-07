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EEUU muestra "preocupación" por la "acumulación de armas nucleares" de China tras su ensayo balístico

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El Gobierno de Estados Unidos Unidos ha manifestado este lunes su "gran preocupación" ante la "rápida y opaca acumulación de armas nucleares" de China, por lo que ha instado a Pekín a notificar los lanzamientos de misiles balísticos de alcance intercontinental tras el ensayo del Ejército chino con un misil estratégico lanzado desde un submarino en aguas del Pacífico, una maniobra militar que también ha levantado las críticas de vecinos como Japón o Australia.

"La rápida y opaca acumulación de armas nucleares por parte de Pekín es motivo de gran preocupación para la región y para el mundo", reza la nota de prensa del Departamento de Estado norteamericano, firmada por el portavoz Thomas Pigott, que ha defendido en la misma que "Estados Unidos se esfuerza más que nunca por evitar la proliferación nuclear", mientras que "China está haciendo lo contrario".

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De este modo, habiendo dado seguimiento al lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desarmado, Washington ha instado a Pekín a que "se comprometa a establecer un mecanismo de notificación regularizado" para este tipo de lanzamientos, así como de misiones espaciales, "en consonancia con los compromisos asumidos por el resto de miembros del P5", los cinco Estados con armas nucleares que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), grupo que completan Francia, Rusia y Reino Unido.

Al hilo, Estados Unidos ha querido incidir en que China "participe en debates significativos sobre el control de armamento", al tiempo que ha subrayado que "se mantiene firme en sus compromisos de defensa con sus aliados y socios".

Lo ha hecho horas después de las quejas emitidas al respecto por autoridades de países vecinos a China. Ha sido el caso de la oficina de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que, mostrando su "profunda preocupación", solicitó "enérgicamente que China reconsiderara dicho lanzamiento para garantizar que el entrenamiento con misiles balísticos no amenace la seguridad de Japón".

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También Australia ha criticado el ensayo, alegando que amenaza con la "desestabilizar la región" y que, pese a que Pekín informó de los movimientos, según la ministra de Exteriores, Penny Wong, la iniciativa carece de "la transparencia y la tranquilidad" que esperan los países vecinos del Pacífico.

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