Cuba se recupera lentamente de un nuevo apagón nacional

La Habana, 6 jul (EFE).- El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba se recupera lentamente unas diez horas después de la desconexión total reportada este lunes, la tercera en lo que va de 2026, que este mediodía dejó sin suministro eléctrico a toda la isla.

Tras el colapso, el ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que se habían activado los protocolos para la recuperación del SEN con el funcionamiento de microsistemas para mantener el suministro eléctrico en servicios vitales como los hospitales y las fuentes de abastecimiento de agua.

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El director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, dijo a la televisión estatal que se inició el arranque de varias unidades generadoras del occidente de la isla con el fin de "robustecer el sistema", un paso que consideró "clave" para llegar con energía a las centrales termoeléctricas del país.

Hasta ahora no se ha informado la causa de este nueva caída del sistema reportada este mediodía, que dejó a unos 9 millones de cubanos sin corriente por octava ocasión en casi 24 meses.

En La Habana, con unos dos millones de habitantes, según informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) se ha restablecido el servicio a 48.252 clientes, cifra que representa el 5,6 % de los 787.00 clientes de la ciudad capital.

La empresa señaló en las redes sociales que el restablecimiento del servicio se realiza de manera "gradual y progresiva, en correspondencia con las condiciones que impone el SEN".

La reconexión del SEN implica crear microsistemas o "islas" con fuentes de arranque sencillo -solar, hidroeléctrica y motores de generación- para empezar a generar energía y luego ellas se van interconectando entre sí para llevar electricidad a pequeñas áreas regionales que luego permiten energizar las centrales térmicas productoras de electricidad y sincronizarlas con el Sistema.

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En apagones nacionales anteriores, el proceso de recuperación del servicio ha tardado más de 24 horas y hasta días.

Los técnicos explicaron que en otros momentos se recurría al apoyo de las centrales flotantes y los motores de generación (diésel y fueloil) distribuidos por todo el país (porque son rápidos de encender y no requieren electricidad).

Pero indicaron que en la actualidad esos equipos se encuentran fuera de operaciones porque no hay disponibilidad de combustible.

El país caribeño vive una severa crisis energética desde mediados de 2024, que se ha profundizado hasta el extremo desde el pasado enero por el asedio petrolero aplicado por Estados Unidos sobre la isla, que prohíbe la llegada de petróleo y sus derivados importados.

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Desde hace más de seis meses, Cuba solo ha recibido al petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que en abril trajo unas 100.000 toneladas de crudo como ayuda humanitaria, lo cual significó un alivio para unos 15 días.

El Gobierno de la isla reconoció que la situación del SEN es "crítica" y "extremadamente tensa", y denunció como un "genocidio" la medida de Washington, mientras la ONU la calificó como contraria al derecho internacional.

La mayoría de las caídas del SEN han estado asociadas a fallos y averías en las centrales termoeléctricas que presentan obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

La crisis energética que arrastra el país caribeño ha escalado en los últimos días, cuando los apagones marcaron nuevos récords de hasta el 71 y 72 % de afectación simultánea en el territorio insular en el horario de mayor demanda de energía (tarde-noche).

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Esta situación ha coincidido con una nueva salida de operaciones por avería de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque generador de electricidad de la isla, la número 17 en lo que va de año.

En las últimas semanas los apagones en La Habana han llegado a superar las 24 horas e incluso hasta 40 en algunas zonas, situación que ha azuzado el descontento social y motivado protestas pacíficas con cacerolazos en algunos barrios de la capital cubana.

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Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector. Varios cálculos independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico de la isla. EFE