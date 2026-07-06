VÍDEO: Robles critica que Europa no tenga liderazgos "fuertes" frente a EEUU en la víspera de la cumbre de la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este lunes que Europa no está "a la altura de las circunstancias" en materia de industria armamentística y ha echado en falta un "liderazgo fuerte" en el continente frente a la Administración de Donald Trump, a un día de la Cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

Así se ha pronunciado en 'La defensa española en el marco geopolítico actual. Política e industria de defensa', en el marco de los cursos de verano del CEU-María Cristina, en San Lorenzo del Escorial, donde también ha reafirmado la posición española de no aumentar el gasto en defensa al 5% como exige el mandatario estadounidense.

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"Porque soy pacifista, hay que invertir en defensa: nos permite tener políticas de disuasión", ha asegurado Robles, que ha incidido en que "el debate no debe ser si el 5% o el 2%", sino la "capacidad y el compromiso". Porque "que un país pequeño llegue al 5% no aporta nada", pero que España invierta 35.000 millones es "muy importante", ha asegurado.

De esta manera, ha reafirmado la postura del Ejecutivo y ha reiterado que van "a cumplir el 2%" y a ser "honestos". "Porque decimos que no es un problema de cantidad, es un problema de capacidades y de compromiso", ha manifestado.

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En esta línea, Robles ha valorado la industria armamentística española y ha asegurado que, cuando llegó al Ministerio de Defensa "no había nada", asegurando que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han invertido 35 millones de euros en armamento. "Invertir en defensa es invertir en paz con mayúsculas", ha aseverado.

También se ha referido al frustrado proyecto del avión de sexta generación en el que trabajaban España, Francia y Alemania, el FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) y ha achacado su fracaso a "intereses comerciales e industriales" y a unas "necesidades desde el punto de vista nuclear" que España y Alemania no compartían con sus vecinos.

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"PRIORIDAD" EN UCRANIA PERO AVISA DEL SAHEL

Durante su intervención, la ministra ha dicho que la guerra de Ucrania sigue siendo la "prioridad" casi cinco años después de su comienzo, pero ha avisado de que Europa, sobre todo los países del sur, no puede perder de vista la situación en la región africana del Sahel, donde se está viviendo "una gran expansión del yihadismo".

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Al respecto, Robles ha dicho que Europa "tiene que hacer un planteamiento serio" y por ello ha recordado que echa "de menos que Europa no tenga un mayor liderazgo", aunque ha dicho entender que los países del norte o en la órbita de Rusia lo vean como algo lejano y piensen más en otras fronteras.

VALORACIÓN POSITIVA de las FFAA

La titular de Defensa también se ha mostrado "orgullosa" de la publicación este lunes de la cuarta edición del estudio Calidad de la Democracia que ha realizado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la que las Fuerzas Armadas (FFAA) salen como "las mejor valoradas", aunque ha avisado también de que debe haber una "reflexión muy grande" por parte del resto de instituciones ante el descontento generalizado.

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"Como ministra de Defensa y como española es un orgullo", ha consagrado Robles a la vez que ha valorado la necesidad "esencial" de tener unas Fuerzas Armadas "modernas, adaptadas y que a la vez hagan a España grande".

Así las cosas, la titular de Defensa ha dicho que las Fuerzas Armadas "son propiedad de los españoles" y se ha mostrado crítica con quienes atacan al Gobierno "especialmente en escenarios internacionales", valiéndose de arremetidas contra las políticas de defensa.

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"Tenemos que estar todos absolutamente unidos", ha concluido Robles, quien ha dicho también creer "firmemente" en que la Defensa es una política de Estado, además de que España no tiene "nada que envidiar a nadie en esta materia.

En este sentido, la ministra ha insistido en que "la paz se prepara con unas Fuerzas Armadas fuertes" y ha matizado que tiene "un único interés": "Que España sea respetada, querida y apreciada".

Por último, Robles ha manifestado su voluntad de tener una industria de defensa que cree puestos de trabajo, que apoye a la universidad y a la Formación Profesional en un contexto bélico que está cambiando y que exige "dominio cognitivo". Porque las guerras, ha dicho, "ahora se ganan con desinformación, que es una de las armas que por ejemplo Rusia utiliza".

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