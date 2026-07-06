La bolsa de São Paulo se deja un 0,93 % en una semana decisiva por la amenaza arancelaria

São Paulo, 6 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo se dejó este lunes un 0,93 %, en el arranque de una semana decisiva para la nueva amenaza arancelaria de EE.UU. sobre las importaciones brasileñas.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró en los 172.447 puntos.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,7 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,131 reales para la compra y 5,132 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La semana se verá marcada por las audiencias organizadas por el Gobierno de EE.UU. con empresas y la sociedad civil para discutir la propuesta de un arancel del 25 % sobre algunos productos procedentes de Brasil.

La Administración del presidente Donald Trump debe decidir el 15 de julio si toma esta medida ante lo que considera son "prácticas de competencia desleal".

Entre los valores más negociados de la jornada figuraron los de la petrolera estatal Petrobras, que se dejaron un 1,2 %.

Las acciones que más perdieron fueron las de las tiendas Casas Bahia (-5,5 %) y las de la tecnológica Totvs (-4,9 %).

Del otro lado, las mayores ganancias del día fueron para los papeles de los supermercados Pão de Açúcar (+4,5 %) y los de la energética Brava (+3,2 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista sumó hoy 17.248 millones de reales (unos 3.350 millones de dólares) en 3,1 millones de operaciones. EFE