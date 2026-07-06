Varios partidos de la oposición se niegan a participar en las consultas para elegir al nuevo primer ministro

Varios partidos de la oposición de Moldavia se han negado este lunes a participar en las consultas abiertas por la presidenta del país, Maia Sandu, para elegir a un candidato que sustituya al ahora ex primer ministro Alexandru Munteanu, que presentó su dimisión la semana pasada argumentando que "no puede ejercer su mandato" en línea con sus "principios y creencias".

Los socialistas (PSRM) de Igor Dodon, expresidente moldavo, y el Movimiento Alnativo Nacional (MAN) han indicado así que no acudirán y han exigido la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas para resolver la nueva crisis abierta en el Gobierno moldavo.

PUBLICIDAD

Dodon ha indicado que "no ve motivos algunos en este tipo de conversaciones" y ha recalcado que el pueblo "quiere elecciones para acabar con la pobreza, la corrupción y la inflación", según informaciones recogidas por el portal de noticias moldavo NewsMaker.

Por su parte, el presidente del MAN, el alcalde de Chisináu, Ion Ceban, ha anunciado también su retirada de este proceso: "Hemos sido invitados a las consultas para formar un nuevo Gobierno, pero ¿qué estamos buscando? Lo que pido a los miembros de la formación es que no acudan", ha aclarado. "En los países demócratas es el jefe del partido que gana las elecciones el que ocupa el puesto", ha aclarado.

PUBLICIDAD

Según la ley, el jefe de Estado de Moldavia debe proponer un candidato ante el Parlamento tras consultar con las diferentes facciones parlamentarias. Aunque puede ignorar su postura, está obligado a incluir a todos los partidos en este procedimiento.

Las elecciones anticipadas solo son posibles si el Parlamento no logra aprobar un nuevo gobierno tras dos intentos en un plazo de 45 días. Actualmente, el gubernamental Partido Acción y Solidaridad (PAS) de Igor Grosu cuenta con una mayoría de 55 diputados en la Cámara. El PSRM tiene 17 diputados, mientras que el MAN solo siete.

PUBLICIDAD