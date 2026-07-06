Rutte espera que los europeos asuman más de su seguridad porque es insostenible para EEUU

Ankara, 6 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confió este lunes en que los aliados europeos y Canadá hagan progresos en la cumbre de la Alianza que comienza mañana en Ankara para "reequilibrar" las cargas y asuman más responsabilidades en su defensa, ya que "no es sostenible" para Estados Unidos seguir apoyándoles al mismo nivel.

"Estamos cumpliendo los compromisos adquiridos en La Haya de invertir en nuestra defensa. Nos aseguraremos de reequilibrar la situación para mejor, repartiendo de forma equitativa la responsabilidad de nuestra seguridad común", avanzó Rutte en alusión a la cumbre del año pasado, en una rueda de prensa previa a la reunión de líderes aliados que acogerá la capital turca. EFE

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