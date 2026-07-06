Agencias

Rutte espera que los europeos asuman más de su seguridad porque es insostenible para EEUU

Guardar
Google icon

Ankara, 6 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confió este lunes en que los aliados europeos y Canadá hagan progresos en la cumbre de la Alianza que comienza mañana en Ankara para "reequilibrar" las cargas y asuman más responsabilidades en su defensa, ya que "no es sostenible" para Estados Unidos seguir apoyándoles al mismo nivel.

"Estamos cumpliendo los compromisos adquiridos en La Haya de invertir en nuestra defensa. Nos aseguraremos de reequilibrar la situación para mejor, repartiendo de forma equitativa la responsabilidad de nuestra seguridad común", avanzó Rutte en alusión a la cumbre del año pasado, en una rueda de prensa previa a la reunión de líderes aliados que acogerá la capital turca. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)

Últimas Noticias

Francia pide a Moscú que cese su "baño de sangre" en Ucrania tras nuevos ataques en Kiev

Infobae

Llega a Sevilla el uruguayo Bernal, primer fichaje veraniego del Betis de Pellegrini

Infobae

Pakistán investiga la infección con VIH de al menos 78 niños en un hospital de Karachi

Infobae

Los dos grandes partidos oficialistas pierden influencia en la Cámara Baja en Argelia

Infobae

Nike presenta su tecnología 'Radical AirFlow' en la Prefontaine Classic en Oregón

Nike presenta su tecnología 'Radical AirFlow' en la Prefontaine Classic en Oregón