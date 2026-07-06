Los dos grandes partidos oficialistas pierden influencia en la Cámara Baja en Argelia

Argel, 6 jul (EFE).- Los resultados provisionales de las elecciones legislativas en Argelia marcaron un repliegue notable de los dos grandes partidos vinculados con el poder y la entrada de un partido de la oposición crítica, según anunció la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones (ANIE) este lunes.

El partido oficialista Frente de Liberación Nacional (FLN) y la Agrupación Nacional Democrática (RND, por sus siglas en francés) sufrieron un desplome notable en sus números en comparación con los últimos comicios con, respectivamente, 90 y 73 escaños frente a los 164 y 100 diputados presentes hasta hoy, sin perder, por lo tanto, los dos primeros puestos en números de diputados en la Asamblea Popular Nacional (APN, Cámara Baja).

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Los resultados provisionales de los comicios, celebrados el pasado 2 de julio con una participación del 21.24 %, con un ligero aumento desde los primeros datos y que representan la cifra más baja en la historia electoral del país hasta hoy, dejaron un notable aumento de escaños para el partido Frente El Moustakbal, de corte nacionalista y centrista, que respaldó la reelección de Tebún como presidente con 59 escaños.

Otro dato importante fue la entrada del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), un partido de sensibilidad izquierdista y tradicionalmente crítico con el poder, con 12 escaños, mientras que los diputados independientes tuvieron 32 escaños.

Los argelinos en el exterior eligieron al partido oficialista FLN como fuerza mayoritaria, con el RND y el Frente Moustakbal como fuerzas secundarias.

Los datos de participación, eje central de los esfuerzos de las autoridades, suponen un fracaso para las instituciones y los candidatos, que centraron sus esfuerzos en incentivar al electorado y superar "ampliamente" la participación de 2021. EFE