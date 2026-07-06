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Pedro Sánchez felicita a la selección por su pase a cuartos del Mundial: "El país está con vosotros"

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó a la selección española masculina de fútbol por pasar a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y dejó claro que "todo el país" la apoya en su intento de ser campeona del mundo.

"¡A cuartos! Habéis vuelto a demostrar que el talento, el trabajo en equipo y la ambición llevan muy lejos. Todo el país está con vosotros.

¡Vamos, España!", escribió Sánchez en su cuenta oficial de la red social 'X' tras el triunfo por 0-1 en Dallas (Estados Unidos).

También felicitó a la 'Roja' la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón. "La selección no falla ante Portugal y ya está en los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA. El 10 de julio, estos futbolistas volverán a sentir el cariño de un país que los apoya y admira. Porque, sí, vamos a seguir disfrutando con este 'equipazo'", remarcó.

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El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, felicitó a "dos equipos enormes", enviando "un abrazo" a su homólogo portugués, Pedro Dias. "Hemos vivido una final anticipada. Merino ha decidido en un partido lleno de talento, con Dani Olmo genial. Y Don Luis de la Fuente, el director de esta gran orquesta. Gracias", subrayó en 'X'.

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