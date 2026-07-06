La actividad económica de Nicaragua creció un 0,7 % en abril de 2026

San José, 6 jul (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Nicaragua registró un crecimiento interanual del 0,7 % en abril de 2026 con relación al mismo mes del año anterior, según el informe divulgado este lunes en Managua por el Banco Central nicaragüense.

El IMAE es un indicador que mide los 17 principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central de Nicaragua precisó que el crecimiento del IMAE en abril fue del 0,7 % con relación a abril de 2025, mientras que la variación acumulada en el período enero-abril se ubicó en el 4,8 %, y la variación promedio anual fue del 5,5 %.

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Las actividades con mayores crecimientos en abril fueron construcción (11,9 %); comercio (10,1 %); hoteles y restaurantes (7,7 %); pecuario (6,7 %); transporte y comunicaciones (5,4 %); e intermediación financiera y servicios conexos (3,8 %), detalló el emisor.

Por su parte, se registraron disminuciones en la industria manufacturera (-8,9 %); agricultura (-8,7 %); energía y agua (-6,3 %), de acuerdo con la información.

La disminución en explotación de minas y canteras se debió a la menor extracción de oro, principalmente, explicó la entidad monetaria.

En febrero pasado EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

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Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados "ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están "involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua" ligadas al sector aurífero.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025; el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,6 % en 2022; y el 10,5 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,83 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

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