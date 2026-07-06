Canadá elige a la alemana TKMS para la compra de doce submarinos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha anunciado este lunes su intención de comprar de doce submarinos a la empresa alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y abre ahora un periodo de negociación que podría durar varios meses para firmar un contrato que se estima en al menos 12.000 millones de dólares (unos 10.500 millones de euros).

"Este proyecto es mucho más que la compra de submarinos. Construye capacidad industrial de Canadá", ha destacado Carney desde el puerto de Halifax, según recoge la televisión pública canadiense, CBC. "Prometimos que arreglaríamos los problemas crónicos de suministro en defensa. El anuncio de hoy es un importante paso en esa dirección", ha argumentado.

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TKMS lidera un consorcio germano-noruego se impone así a la propuesta de la surcoreana Hanwha Ocean. "En caso de que las negociaciones con TKMS prosperen, Canadá se reserva el derecho a designar al KSS-III de Hanwha", ha apuntado Carney.

"Ha sido una decisión difícil entre dos proveedores muy cualificados. Las plataformas TKMS y Hanwha cumplían con las características de la Real Armada Canadiense y las dos han presentado propuestas fuertes para maximizar los beneficios para los trabajadores y las empresas canadienses", ha destacado.

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TKMS ha experimentado un incremento del precio de sus acciones en la Bolsa de Fráncfort cercano al 11% ante las informaciones que apuntaban a la elección de la empresa alemana para el contrato de los submarinos.

Las acciones de TKMS han cerrado la sesión bursátil con un precio de 93,80 euros, frente a lo 83,70 euros registrado en la pasada jornada, con lo que se han disparado hasta un 10,7%.