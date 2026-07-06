El comité tecnócrata de Gaza dice estar "plenamente preparado" para asumir el gobierno

El Cairo, 6 jul (EFE).- El líder del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), Ali Shaaz, aseguró este lunes que están "plenamente preparados" para asumir sus responsabilidades después de que el movimiento Hamás haya anunciado la disolución de su gobierno en el enclave palestino.

Shaaz señaló en su cuenta oficial de la red social X que el NCAG "está plenamente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales tan pronto como se den las condiciones y medidas necesarias para su funcionamiento", tras el anuncio de hoy de la disolución del Comité de Emergencia en Gaza, el gobierno de facto del grupo.

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El líder del comité, formado por un grupo de tecnócratas palestinos creado como parte del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos para la paz en Gaza, explicó que "los requisitos esenciales para el funcionamiento eficaz incluye la existencia de una autoridad de gobierno única que opere bajo un marco jurídico único con un mandato claro".

Asimismo, Shaaz añadió que también debe haber "un aparato de seguridad unificado que rinda cuentas ante dicha autoridad".

"Estos requisitos previos son fundamentales para establecer el entorno político, administrativo y de seguridad necesarios para que el comité cumpla sus responsabilidades de manera eficaz, en beneficio de todos los palestinos de la Franja de Gaza", zanjó.

Hamás reiteró hoy desde la Franja su "plena disposición de entregar las riendas" al comité después de que hayan recibido garantías de que se han completado los preparativos para el traspaso, y a partir de ahora permanecerá en sus puestos solo "personal técnico y profesional".

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En concreto, se disolvió el llamado Comité de Emergencia del Gobierno de Gaza, creado por el grupo tras los ataques del 7 de octubre de 2023 para gobernar la Franja, y la persona que estaba a cargo de él de forma interina, Muhammad Abdul Jaliq al Farra, presentó su dimisión.

Según la segunda fase del plan de paz para Gaza patrocinado por el presidente estadounidense, Donald Trump, este comité es un órgano "tecnócrata y apolítico", responsable de "la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población".

Lo integran ciudadanos palestinos y está liderado por el ingeniero Ali Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza), que ejerció como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina. EFE