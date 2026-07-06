El aeropuerto italiano de Catania cancela hasta 130 vuelos este lunes tras la erupción del volcán Etna

El aeropuerto italiano de Catania-Fontanarossa, ubicado en la isla de Sicilia, ha cancelado hasta 130 vuelos este lunes como consecuencia de la erupción del volcán Etna y la nube de ceniza que dificulta las operaciones aéreas, mientras que otros 50 vuelos han sido desviados entre Palermo, Comiso y Trapani.

En concreto, todas los movimientos de llegada permanecerán cancelados, mientras que las salidas se encuentran totalmente suspendidas, por el momento, hasta las 18:00 horas.

Desde el aeródromo se ruega a los pasajeros que no se desplacen a las instalaciones a menos que hayan consultado previamente el estado de su vuelo con su compañía aérea. "Se facilitará más información en breve", ha añadido en un comunicado de su página web.

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El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) ha informado que las emisiones de ceniza comenzaron la madrugada del domingo desde una fisura en la cima del volcán.

El aeropuerto de Catania-Fontanarossa es el más importante del sur de Italia, además de ser uno de los que más tráfico genera, con importantes conexiones con Roma y Milán.