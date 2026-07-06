Cámara empresarial en EEUU prepara plan para un "cambio radical" en Cuba que prevé pronto

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 6 jul (EFE).- La nueva Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana (CANCC, en inglés) prepara un plan económico para la isla que aplicará en cuanto haya un "cambio radical" en el gobierno, escenario que espera que ocurra dentro de dos o tres meses, según dijeron a EFE sus fundadores, exiliados en Estados Unidos.

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La CANCC surgió hace cuatro meses, tras la operación militar de Washington en Venezuela que derivó en la captura del mandatario Nicolás Maduro, para "que los empresarios prominentes del exilio estén preparados" para cuando "no haya vestigios de comunismo en Cuba", indica su presidente, Juan Omar Sixto.

"Nosotros pensamos que en los próximos dos o tres meses va a haber un cambio radical en Cuba por diferentes motivos. Cuba no tiene petróleo, pero no solamente la falta de petróleo, tampoco tiene agua, tiene un problema serio de infraestructura, es algo caótico", detalla Sixto en una entrevista en Miami.

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Ante la creciente presión a La Habana del presidente estadounidense, Donald Trump, los empresarios de la CANCC creen que "ahora están todas las vertientes apropiadas para que desaparezca el sistema comunista de Cuba".

"Por primera vez en 67 años, el exilio visualiza que va a haber un cambio radical en Cuba en la forma que sea. No sabemos si será mediáticamente, en una forma diplomática, o si será en otro tipo de formas, quizá a lo mejor, hablemos claro, militarmente, pero sí estamos convencidos de que Cuba va a ser un país libre", asegura.

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La naciente cámara, que conforman ya más de 30 familias de empresarios exiliados y tiene la meta de alcanzar 100 en los próximos meses, prepara un plan de trabajo de tres años con 30 propuestas en el que el capital de los cubanos en el extranjero, en particular en Florida, sea "la punta de lanza", dice su presidente.

Entre sus prioridades resalta reactivar la bolsa de valores, que consideran "crucial porque va a ser el capital gigantesco que necesita Cuba para poder salir de las cenizas que está".

También está crear "residencias digitales", con las que cubanos y extranjeros, en particular de Occidente y Latinoamérica, abran cuentas bancarias en el país, "lo que va a ser el flujo de capital más grande de la historia de Cuba", anticipa Sixto.

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Su hermano, Rafael Sixto, vicepresidente de la CANCC, opina que "Cuba necesita infusión de ideas del oeste" porque "la población de Cuba ha estado bajo un sistema comunista" con "una forma de pensar muy diferente a la del mundo libre".

"Yo sueño con el momento que Cuba se caiga y que entonces no solamente estén los cubanos y norteamericanos, sino que gente de Bolivia, de México, de Chile, que participen y nos ayuden en la reconstrucción", añade Juan Omar Sixto.

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Otros puntos abarcan un plan de arquitectura para reparar la infraestructura residencial, industrial y comercial, y una estrategia de salud con esquema mixto para garantizar atención de calidad.

La iniciativa refleja la creciente confianza de exiliados en EE. UU. sobre un cambio, pues el 5 de junio opositores y la Asociación de Abogados Cubanoestadounidenses (CABA) lanzaron, también en Miami, una campaña para reclutar especialistas legales para preparar las bases jurídicas de una "Cuba libre".

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En este contexto, Rafael Sixto enfatiza que "el propósito es estar preparados cuando haya un cambio real en Cuba", lo que "quiere decir que sea democrática, libre y además de eso, que la empresa privada de acá pueda ayudar con todos los conocimientos a los emprendedores de Cuba".

Por ello, rechazan el paquete de reformas económicas de 176 medidas, el mayor en 15 años, que presentó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel el 12 de junio para liberalizar y descentralizar la economía de la isla.

"Mientras que no haya un proceso judicial legal que garantice a las industrias privadas todo lo que es necesario para la industria privada, legalidad y planes legales del país, una estructura bien formada, no plantamos un pie en Cuba para nada, porque eso es una falsedad (las reformas)", avisa el vicepresidente de la CANCC. EFE

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