Ataques israelíes en Gaza causan al menos tres muertos durante la madrugada del lunes

Gaza, 6 jul (EFE).- Al menos tres personas murieron durante la madrugada del lunes en la Franja de Gaza a causa de ataques israelíes, según fuentes hospitalarias palestinas.

Mohammad Falah Daghmash y su esposa murieron tras un bombardeo israelí que alcanzó un apartamento residencial cerca del Hospital Jordano, en el barrio de Tel al Hawa, al suroeste de Gaza, lo que provocó un incendio en el lugar y dejó además varios heridos, informó el hospital Al Shifa.

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Por su parte, el hospital Al Awda, en el centro de la Franja, informó de la muerte del ciudadano Nasser al Awawda, quien falleció a causa de heridas de metralla provocadas por un proyectil de artillería israelí al este de la localidad de Al Masdar.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre, el número total de muertos asciende a 1.066, el de heridos a 3.445 y el de cadáveres rescatados a 797, según la misma fuente.

En el cómputo acumulado desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza eleva la cifra total de muertos a 73.090 y la de heridos a 173.553. EFE