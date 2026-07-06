Sheila Casas responde a las declaraciones de Álvaro Escassi sobre su novio: "Eso es mutuo"

Sheila Casas vuelve a estar enamorada un año después de su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y, lejos de esconderse, no ha dudado de presumir de su nuevo novio, Sergio Ignacio González, durante una escapada a Ibiza en la que entre baños y risas han dado rienda suelta a su amor besándose apasionadamente sin imoportarles la presencia de paparazzi por la zona. Unas imágenes que han desatado un gran revuelo por el parecido físico que muchos ven entre el empresario madrileño que le ha devuelto la ilusión y el jinete sevillano, ya que ambos son altos, morenos, de ojos azules y con una anatomía prodigiosa a sus 50 años.

Una comparación que ha hecho gracia al ex de María José Suárez que, confesando que no conoce a la nueva pareja de la influencer, ha bromeado con "pobrecito" si es cierto que se parece a él. "Si está bien me alegro mucho por ella, de verdad. Espero que esté muy bien porque la quiero mucho" añadía ante las cámaras de Europa Press, aprovechando para desearle lo mejor a la hermana de Mario Casas a pesar de que no tienen relación desde que emprendieron caminos separados en julio de 2025 tras 9 meses de mediático noviazgo.

PUBLICIDAD

Declaraciones a las que Sheila ha respondido este domingo a su llegada a Madrid tras asistir a la fiesta del 40º aniversario de la marina Puerto Portals en Palma de Mallorca junto a otros rostros conocidos como Victoria Federica, Mar Flores, o Mario Conde. "Es que ua es como repetitivo, todo el rato el mismo comentario. Yo creo que es reiterar como lo mismo" ha afirmado tajante, dejando claro que no le hace gracia que se siga comparando a Sergio Ignacio con Escassi.

Sin embargo, al enterarse de que el andaluz le ha deseado lo mejor en su nueva relación porque le tiene mucho cariño, la creadora de contenido ha exclamado "claro hombre, pero eso es mutuo además", afirmando que ella también quiere que a Álvaro le vaya todo genial aunque no ha revelado qué le parece que haya ironizado con que "pobrecito" su novio si se parece a él: "Lo que te digo, si es que me parece fenomenal. Vengo de un vuelo que se nos ha atrasado y estoy un poco desubicada. Que nada, que lo siento".

PUBLICIDAD