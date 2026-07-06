Mueren once personas y otras 46 resultan heridas en bombardeos de Rusia contra Kiev

Al menos once personas han muerto y otras 46 han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos lanzados desde última hora del domingo por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han confirmado las autoridades en su último balance, si bien ya han alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando en las próximas horas.

"Según los médicos, actualmente hay once víctimas del ataque nocturno del enemigo contra Kiev", ha informado en redes el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, que ha atribuido una de las muertes a "un herido que ha fallecido esta mañana en el hospital". Los heridos, por otra parte, ascienden a 46, de los que 27 han sido hospitalizados, "incluidos tres niños", ha subrayado.

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El dirigente local ha alertado de que "hay destrucción y daños en cuatro distritos de la ciudad". "El distrito de Podilski es el que más ha sufrido", ha advertido, apuntando a impactos en bloques de pisos residenciales que también se han producido en el distrito de Darnitski.

Los equipos de rescate, que "también están subsanando las consecuencias del ataque en los distritos de Obolonski y Holosiivski", están trabajando en las citadas áreas y los médicos se encuentran en los edificios donde se han producido los impactos, ha apuntado.

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Esta situación coincide con la descrita por el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, quien ha lamentado que "la situación más grave se da en los distritos de Darnitsia y Podilski, donde los rusos han bombardeado directamente edificios de viviendas de gran altura. "La situación es cambiante", ha incidido, anotando que "se están llevando a cabo operaciones de socorro en más de 20 lugares".

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado durante la noche 351 drones y 68 misiles contra el país, incluidos seis misiles antibuque 'Zircon', 29 misiles balísticos 'Iskander' y 'Kalibr', y 33 misiles de crucero 'Kh-101'.

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Así, ha afirmado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 37 misiles y 326 drones, si bien ha confirmado impactos en 34 ubicaciones de Ucrania, así como la caída de restos de las interceptaciones en otros 16 lugares. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

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La cartera ha reseñado que sus tropas han usado "armas de precisión y largo alcance", además de drones, para atacar "instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía" en Kiev y la región de Kiev, así como "infraestructura de aeródromos militares" en Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.

El ataque comenzó horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtiera de nuevos ataques de saturación rusos, citando informaciones de la inteligencia ucraniana. "Es típico de (Vladimir) Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", planteó en su habitual mensaje vespertino diario.

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