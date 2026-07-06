Rusia informa de ataque masivo contra Kiev y aeródromos militares ucranianos

Moscú, 6 jul (EFE).- Rusia lanzó hoy un ataque masivo contra empresas militares, objetivos energéticos y aeródromos en Kiev y otras regiones ucranianas, según informó el Ministerio de Defensa ruso, que ofreció detalles de los objetivos alcanzados.

"Durante la pasada noche, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra territorio ruso, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armamento de precisión de largo alcance de emplazamiento terrestre, aéreo y naval, así como con drones de ataque, contra empresas militares, instalaciones energéticas en Kiev y aeródromos militares", indicó en un comunicado publicado en MAX.

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Según Defensa, las fuerzas rusas atacaron aeródomos militares "en las regiones de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv y Kiev".

El mando castrense ruso puntualizó que en la capital ucraniana fue alcanzada la empresa militar Kyiv-71, "especializada en el desarrollo y la producción de drones espía de largo y medio alcance, como los drones FPV Strela, Mara, Sirko, Avenger, Elf-K, Flight Arrow y Shrike-10, además de equipos de telemetría, electrónicos y ópticos" .

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Otros objetivos fueron la planta de ensamblaje Kyiv-1, que fabrica drones de largo y medio alcance, y radares; la empresa Kyiv-79, fabricante de blindados y ojivas para diversos tipos de misiles y drones, y el astillero de Kiev, que fabrica lanchas Gyurza-M y drones náuticos.

El ataque también alcanzó la planta Kvant, especializada en la fabricación de equipamiento electrónico para sistemas de puntería, incluyendo los de los misiles Neptune-MD.

En la región de Kiev fueron alcanzadas la planta de ensamblaje de misiles Zhuliani Vizar y el depósito de combustibles Vishneve.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó esta madrugada 68 misiles, entre ellos 23 balísticos, y 351 drones de largo alcance.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 37 de los misiles y 326 drones. Ninguno de los misiles balísticos pudo ser derribado, lo que confirma la escasez ucraniana de misiles interceptores PAC-3 para sistemas Patriot de la que el presidente Volodímir Zelenski advierte a diario a sus socios.

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Las defensas ucranianas tampoco pudieron interceptar ninguno de los seis misiles antibuque Zirkón y Óniks utilizados esta madrugada por Rusia para atacar Ucrania.

Un total de 29 misiles y 18 drones impactaron en 34 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Al menos 11 personas murieron, según las autoridades locales, a consecuencia del ataque en Kiev, que fue el principal objetivo de los misiles y drones rusos. EFE