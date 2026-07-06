Incendio forestal cerca de Perpiñán (Francia) ha quemado 4.600 hectáreas y sigue avanzando

París, 6 jul (EFE).- El incendio forestal que se declaró en un macizo a una treintena de kilómetros al oeste de la ciudad de Perpiñán (Francia), y que ante su progresión condujo el domingo a la evacuación de más de 10.000 personas, ha quemado hasta este lunes por la mañana 4.600 hectáreas y sigue avanzando.

"Nuestra prioridad del día es evidentemente reanudar esta lucha encarnizada para contener la propagación en su cabeza y en los flancos", señaló Pierre Regnault de la Mothe, el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de los Pirineos Orientales, fronterizo con España, en una conferencia de prensa.

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Regnault de la Mothe advirtió que el fuego no estaba fijado, seguía progresando y había calcinado hasta primera hora del lunes 4.600 hectáreas, es decir más del doble de la cifra que se había comunicado al caer la noche el domingo. Cinco personas resultaron heridas, incluidos dos bomberos.

El delegado del Gobierno indicó que había "50 edificios impactados" por el incendio "en grados diversos".

En la extinción trabajaban esta mañana 700 bomberos con 200 vehículos a los que desde que se hizo de día se sumaron medios aéreos.

El prefecto decretó el domingo por la tarde la evacuación de 26 localidades del entorno del incendio, en concreto todas las del macizo de Les Aspres e Ille-sur-Têt, al tratarse de una zona difícilmente accesible con vehículos.

Insistió en que "la evacuación se hizo de forma ordenada" y no quiso pronunciarse sobre cuándo podrían volver esos habitantes a sus casas.

Los Pirineos Orientales es uno de los siete departamentos de la fachada mediterránea francesa que este lunes vuelve a estar en el máximo nivel de riesgo de incendios forestales.

También es uno de los 16 departamentos en alerta naranja por el calor y, como ya ocurrió el domingo, esta tarde las temperaturas allí subirán hasta 36-39 grados. EFE