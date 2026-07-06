Argentina ve factible mejorar su rating a 'grado de inversión' para 2031, pero emitir bonos será una "opción"

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha apuntado a 2031 como la fecha en la que el rating del país podría alcanzar una calificación de 'grado de inversión', dejando atrás, así, el estatus actual de 'bono basura'.

"Si el presidente Javier Milei logra un segundo mandato, buscaremos que Argentina sea grado de inversión, un objetivo que creemos cumplible en 2031", ha expresado Caputo durante una rueda de prensa celebrada este lunes. Milei ya reiteró en Madrid hace dos semanas que no tenía intención de revalidar el cargo por tercera vez.

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En cualquier caso, Caputo ha precisado que dentro de cinco años se darán las condiciones para emitirse bonos en los mercados internacionales, pero que tal eventualidad solo será una "opción" a barajar, "no un objetivo" en sí mismo.

S&P Global Ratings valora la deuda argentina en 'B-', Moody's en 'Caa1' y Fitch en 'B-', todas con perspectiva estable. En este sentido, la primera de las agencias elevó en junio la nota de solvencia de 'CCC+' a 'B-' con pronóstico estable.

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Para S&P, la deuda argentina es ahora 'altamente especulativa' frente al 'riesgo sustancial' en el que se situaba anteriormente, lo que supuesto un espaldarazo a las reformas pro-mercado lanzadas por Milei en paralelo al proceso de reducción del Estado.

En cuanto al futuro más inmediato, Argentina deberá afrontar obligaciones con bonistas privados por 4.300 millones de dólares (3.758 millones de euros) desde este mismo jueves 9 de julio.

La nación latinoamericana encara pagos en 2026 por un total de 19.200 millones de dólares (16.778 millones de euros), si bien Caputo ha indicado que están "sobrecumplidos".