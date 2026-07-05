Agencias

Aumentan a más de 3.300 los muertos por los terremotos en Venezuela

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El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a más de 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.342 los muertos y 16.740 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, 190 de ellos hundidos.

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Las víctimas incluyen, además, 17.345 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.585 toneladas de alimentos.

En este momento, hay desplegados más de 4.088 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 995 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.

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