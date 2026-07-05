Qatar anuncia la reanudación de las actividades de navegación y la reapertura del comercio marítimo con Irán

El Ministerio de Transportes de Qatar ha levantado este domingo las restricciones parciales a la navegación que impuso el lunes tras la muerte de uno de sus ciudadanos en el mar por heridas de metralla durante "operaciones militares en la región" en el marco de la guerra de Irán.

"Las actividades de navegación marítima ahora pueden reanudarse con normalidad para todo tipo de embarcaciones y buques marítimos, a partir de la fecha de este anuncio", ha informado el Ministerio de Transportes qatarí en un comunicado publicado este sábado.

El Ministerio "insta a todos a cumplir con las regulaciones e instrucciones marítimas vigentes, para garantizar los más altos niveles de seguridad en todos los viajes", añade el comunicado.

Así pues, la decisión revierte el aviso del 29 de junio que recomendaba la suspensión temporal de la navegación y la pesca hasta nuevo aviso, aunque el transporte marítimo comercial había quedado exento.

Por otro lado, el agregado comercial de Irán en Doha, Abbas Abdoljani, ha confirmado también este domingo la reanudación de la ruta marítima de carga entre el puerto iraní de Dayyer y el puerto qatarí de Al Ruwais, tras una suspensión de cinco meses debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel.

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Los dos puertos, geográficamente opuestos, se dedican principalmente al comercio regional. El puerto de Dayyer fue atacado varias veces durante la guerra.

El puerto de Al Ruwais es una de las principales puertas de entrada para las exportaciones iraníes a Qatar, que ha desempeñado un papel fundamental como mediador entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, y se espera que su reapertura reduzca los costes de transporte y acelere el suministro de mercancías.

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