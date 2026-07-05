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Siete periodistas han fallecido en los terremotos de Venezuela

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Un total de siete periodistas y comunicadores han perdido la vida como consecuencia de los terremotos del pasado 24 de junio que han afectado a la costa venezolana y que se han saldado hasta el momento con casi 3.000 muertes.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha informado de la muerte de José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Oriana Guedez, Lissi Contreras, Javier José Rodríguez, Emilys Sarache y Adriany Matute.

"La búsqueda de la colega periodista Mauren Elena Morillo continúa, al igual que la de Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso y Melissa de Sousa Visconti", ha indicado el sindicato en un comunicado publicado en redes sociales.

La organización ha lamentado estas muertes y ha trasladado sus condolencias a familiares y compañeros de las personas fallecidas. "Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros", ha señalado el SNTP.

El sindicato ha destacado que está acompañando a las familias de los desaparecidos durante las labores de búsqueda. Asimismo ha manifestado su esperanza de que puedan ser encontrados.

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