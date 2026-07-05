Río compartirá sus soluciones en el foro mundial de arquitectos que albergará en 2028

Río de Janeiro, 5 jul (EFE).- Río de Janeiro compartirá las soluciones arquitectónicas y urbanísticas innovadoras que ha desarrollado para superar los desafíos del cambio climático, consideradas como referencia mundial, durante el V Foro Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) que albergará en 2028, afirmaron este domingo fuentes oficiales.

La oferta fue hecha por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, en el mensaje en el que agradeció la votación realizada este domingo por el organismo mundial de arquitectos en Barcelona y que escogió a esta ciudad brasileña como la sede de su foro anual en 2028.

PUBLICIDAD

La candidatura de la ciudad brasileña fue respaldada durante la reunión realizada en el Disseny Hub de la capital catalana, donde el Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB), con el apoyo de la Alcaldía de Río de Janeiro, presentó una propuesta para desarrollar un evento centrado en el debate sobre arquitectura, urbanismo y turismo sostenibles.

Según Cavaliere, la elección confirma el protagonismo de la ciudad en las discusiones sobre el futuro de los grandes centros urbanos.

"Río convive diariamente con desafíos urbanos complejos, pero también desarrolla soluciones innovadoras que se han convertido en referencia en áreas como preservación de patrimonio, sustentabilidad y adaptación a los cambios climáticos", afirmó el alcalde.

Cavaliere agregó que la cita de 2028 le permitirá a la ciudad compartir sus experiencias con especialistas de todo el mundo, fortalecer asociaciones y mostrar, "en la práctica, que estamos cada vez mas preparados para liderar debates y construir respuestas para los desafíos del presente y del futuro".

PUBLICIDAD

El presidente del IAB, Odilo Almeida, aseguró que Río se presenta como un laboratorio de experiencias en el que problemas globales, como el cambio climático, la preservación de la memoria, la diversidad cultural y el desarrollo urbano, son afrontados de forma cotidiana y convertidos en oportunidades de aprendizaje e intercambio internacional.

Será la primera vez que el Foro Internacional de la UIA se celebre en el continente americano.

La organización prevé reunir a más de 5.000 participantes, entre arquitectos, investigadores, estudiantes, gestores públicos y representantes del sector turístico, además de miles de visitantes que podrán asistir gratuitamente a diversas actividades abiertas al público.

La candidatura de Río, presentada bajo el lema 'Una ciudad. Muchos mundos', contó con el respaldo del Gobierno brasileño, de organismos internacionales y de entidades vinculadas a la arquitectura y el urbanismo, y también busca fortalecer la aspiración de la ciudad a convertirse en Capital Mundial del Turismo Sostenible. EFE

PUBLICIDAD