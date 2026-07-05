Petro anuncia demandas por calumnia e injuria y denuncia hostigamientos contra su familia

Bogotá, 5 jul (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que presentará demandas por calumnia e injuria contra quienes, según afirmó, difamen a él, a su familia o al progresismo, al tiempo que denunció presuntos actos de hostigamiento contra sus padres por parte de seguidores del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

"De ahora en adelante, ya sin el peso de ser el mandatario de todas y todos, pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnia e injuria a toda persona que se atreva a usar sus odios y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo", escribió Petro en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El mandatario que dejará el cargo el próximo 7 de agosto aseguró que su madre, Clara Urrego, de 83 años, fue insultada frente a su vivienda en el municipio de Cajicá, cerca a Bogotá.

Mientras que su padre, Gustavo Petro Sierra, de 92 años, fue objeto de un plantón frente a su apartamento en la capital colombiana, por lo que exigió a la Policía entregar los videos de ambos hechos para respaldar las denuncias que dijo interpondrá.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, Petro cargó contra De la Espriella y el jefe del equipo de transición del presidente electo, el excongresista y exguerrillero del M19, Carlos Alonso Lucio, "fueron defensores de los paramilitares", y sostuvo que Colombia atraviesa una etapa que calificó de "fascismo".

Asimismo, insistió en que los simpatizantes del progresismo no deben responder con violencia y afirmó que la estrategia de su movimiento será acudir a acciones judiciales, entre ellas la demanda de nulidad de las elecciones, anunciada previamente por dirigentes de su sector.

PUBLICIDAD

Petro también llamó a conformar "guardias de la libertad" desarmadas en comunidades donde, según dijo, existan amenazas contra líderes y campesinos, y aseguró que estas deberán actuar mediante redes de comunicación y coordinación con las autoridades. EFE