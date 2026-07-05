El juicio por la muerte de Maradona continúa con la declaración de una de sus asistentes

Buenos Aires, 5 jul (EFE).- Vanesa Morla, asistente de Diego Armando Maradona, declarará este lunes en el juicio que busca establecer responsabilidades por la muerte del ídolo del fútbol, después de que el pasado martes se presentara ante el tribunal su hermano Matías Morla, el abogado y apoderado del Diez.

La asistente Vanesa Morla formaba parte del equipo que administraba los asuntos legales, comerciales y personales del 'Diez', que tenía a su hermano Matías Morla a la cabeza.

Según la declaración testimonial que hizo en 2021, la asistente se encargó de elegir la casa en la que el astro cursó un tratamiento domiciliario después de someterse a una operación por un hematoma subdural en la cabeza y en la que murió el 25 de noviembre de 2020.

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La vivienda tenía el dormitorio principal y el baño completo en la plata alta, a la cual el astro apenas podía acceder por sus problemas de rodillas.

En otros tramos de su declaración Vanesa Morla dijo que "todos consideraban que lo mejor era que fuera a una casa" y que "nadie pensó que iba a pasar lo que pasó".

De las pericias realizadas sobre el teléfono de los abogados durante la investigación, surgió un intercambio entre la asistente y el médico de cabecera del astro, Leopoldo Luque, en el que coordinaron que la mujer se quedaría con un porcentaje del sueldo del médico.

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Su hermano Matías Morla, quien contaba con amplios poderes de administración y disposición sobre los bienes de Maradona y está acusado en otras causas relacionadas a Maradona, declaró ante el tribunal el pasado jueves.

El abogado se despegó de las decisiones tomadas durante el último mes de vida del astro, que fueron objeto de debate en el juicio, al afirmar que "la casa era un desastre" y que "se tendría que haber montado una clínica en un domicilio", algo que quedó demostrado que no sucedió, ya que la vivienda carecía de cualquier tipo de insumo médico.

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De manera excepcional y por decisión del tribunal, el juicio se celebrará esta semana los días lunes y miércoles.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el psicoanalista Carlos Díaz. EFE

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