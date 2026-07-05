Fracasa por baja participación el referéndum sobre renta vitalicia a políticos y reforma de la Fiscalía

La autoridades eslovacas han informado este domingo de que ha fracasado por falta de participación el referéndum celebrado el sábado sobre la renta vitalicia que tienen asignados ciertos cargos, como el primer ministro, y sobre la renovación de la Fiscalía y la Agencia Nacional de Criminalidad (NAKA).

Resultados provisionales oficiales de la Oficina de Estadística de la República de Eslovaquia sitúan en el 16,13 por ciento la participación en el que es ya uno de los índices de abstención más altos de la historia en Eslovaquia como país independiente, informa el periódico 'Novy cas'.

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Un total de 705.227 personas han votado de las 4.369.989 incluidas en el censo, según el boletín oficial publicado. De éstos, 698.757 eran votos válidos y 5.218 correspondían a voto exterior. Los resultados definitivos se publicarán a lo largo del domingo.

La Constitución eslovaca establece que para que un referéndum sea válido, éste debe contar con una participación de al menos el 50% del censo.

En el referéndum se proponía la abolición de las retribuciones vitalicias para cargos públicos como el ex primer ministro Robert Fico (Smer-SD). También se votaba la prórroga del mandato de la Fiscalía Especial y la renovación de la Fiscalía Especial y de la NAKA.

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El referéndum fue impulsado por el partido Demócratas, que no cuenta con representación parlamentaria. La iniciativa incluía una tercera pregunta para reducir el plazo de las legislaturas, pero fue rechazada por el presidente eslovaco, Peter Pellegrini. El referéndum ha costado unos doce millones de euros.