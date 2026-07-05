Polonia publica sus donaciones a Kiev tras un escándalo de supuestas entregas secretas de misiles Patriot

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha anunciado este domingo que el Gobierno va a desclasificar "todas las donaciones" militares efectuadas a Ucrania desde 2022 hasta este año para intentar zanjar la polémica abierta por el vicepresidente de la cámara baja del Parlamento polaco, el ultraderechista Krzysztof Bosak, quien denunció que el Gobierno transfirió en marzo equipos Patriot a Kiev sin informar a la población ni al Parlamento.

Bosak consternó a la población en un mensaje publicado el sábado por la mañana en redes sociales donde aseguró que "el gobierno entregó a Ucrania misiles interceptores caros y difíciles de conseguir para los sistemas Patriot, en secreto y sin hablar con el Sejm (la cámara baja)".

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El vicepresidente de la cámara denunció que la entrega de estos misiles PAC-3 MSE, que forman parte de este sistema antiaéreo, de confirmarse, habría dejado a Polonia virtualmente desprotegida ante los temidos misiles Iskander de Rusia.

El exministro de Defensa Mariusz Blaszczak, ahora en la oposición como diputado del partido Ley y Justicia, ha pedido explicaciones inmediatas porque los PAC-3 MSE representan "el elemento más valioso de la defensa aérea polaca a Ucrania" y, si se confirma su entrega en secreto, el escandalo "puede ser gigantesco".

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"Si el Gobierno realmente decidió transferirlos al extranjero, en medio de provocaciones rusas y amenazas para la seguridad de Polonia, como ellos mismos nos dijeron, se trataría de una acción completamente contraria al deber básico de las autoridades para garantizar la seguridad de sus propios ciudadanos", ha añadido el exministro, que ha pedido explicaciones inmediatas.

En respuesta, Kosiniak-Kamysz ha decidido publicar todos los documentos al respecto previa consulta con el primer ministro polaco, Donald Tusk, de acuerdo con "la responsabilidad hacia la opinión pública" y ha avisado que ha decidido abrir una investigación contra "quien haya decidido revelar secretos de estado.

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"Actuamos en condiciones de guerra en nuestra frontera; cada acción contra el interés nacional polaco pone en peligro la seguridad de las polacas y los polacos. Por eso rendiremos cuentas a todos, sin importar las inmunidades", ha manifestado, también en redes sociales, y en un mensaje dirigido a Blaszczak.

Toda esta polémica ha estallado mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lleva días insistiendo en que que Ucrania se estaba quedando sin estos misiles, de capital importancia para defenderse de Rusia, debido a la escasez provocada por la guerra con Irán.

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En marzo, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, intentó conseguir más de 30 misiles Patriot junto con otros países europeos. En abril, durante una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Rammstein (Alemania), el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedorov, agradeció a Alemania, Países Bajos, España y Polonia el suministro adicional de armas.