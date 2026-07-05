Inglaterra saldrá con Harry Kane en busca de romper el muro defensivo de México

México, 5 jul (EFE).- Inglaterra saldrá comandada por su capitán, Harry Kane, para intentar romper el muro de la selección mexicana en el Mundial 2026, en el que no ha encajado goles, en el partido de octavos de final que se desarrollará en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, formará ante el Tri con Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Marc Guéhi, Jarell Quansah; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Sara, Harry Kane y Anthony Gordon.