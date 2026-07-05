Crónica del Brasil - Noruega: 1-2

La selección de Noruega venció y eliminó (1-2) a la de Brasil este domingo en el cruce de octavos de final del Mundial 2026 celebrado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), gracias a la actuación destacada del delantero Erling Haaland y del portero Orjan Nyland para frustrar a la pentacampeona.

En el escenario de la final del próximo 19 de julio, Brasil dijo adiós a otro intento de ponerse la sexta estrella, 24 años después de la quinta y última, fracaso del corto proyecto de un Carlo Ancelotti que está renovado hasta 2030. El ex del Real Madrid tendrá que asumir fuertes críticas seguro, ya que la 'canarinha' no fue un vendaval en el torneo y su producción chocó esta vez con Nyland.

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El meta del Sevilla detuvo un penalti a Bruno Guimaraes a los 15 minutos y alimentó la fe propia y de una Noruega que dio la campanada para meterse por primera vez en cuartos de final de una Copa del Mundo. En el duelo señalado entre Haaland y Vinícius, el delantero del Manchester City ganó la batalla al del Real Madrid con dos goles en una segunda parte de poderío y calidad.

Aquel penalti de infausto recuerdo desde este domingo fue la primera e inmejorable ocasión para los de Ancelotti, forzado por Cunha. Pese a fallarlo, Brasil entró en un alto ritmo que puso en aprietos a Noruega, hasta que los de Stale Solbakken recuperaron la compostura. Sin embargo, los Vinícius y compañía vivían al acecho de un mal pase para montar contras con mucho peligro.

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Antes del descanso volvió cierto ida y vuelta, donde Martin Odegaard hizo lo mejor y lo peor para los suyos, lo malo una de esas pérdidas que hizo estirarse a Nyland. Gabriel Martinelli no aprovechó las ocasiones de una Brasil con el colmillo afilado pero sin puntería, aunque sin someter del todo a su rival. Los de Ancelotti quisieron una marcha más y se la dio Endrick.

La entrada del jugador del Real Madrid causó efecto inmediato, aunque perdonó nada más saltar al campo un regalo de Vinícius. Creció entonces la figura de Nyland, seguramente ante el partido de su vida, en las ocasiones de Rayan y Bruno, aunque los noruegos se resistían a solo defender, llegando a portería rival antes del parón para la hidratación que puso a Neymar sobre el césped.

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Ancelotti y su apuesta personal por el veterano ex del Barça no llegó a cuajar porque fue ahí cuando irrumpió Haaland, ganando el duelo a Gabriel Magalhaes, como si de un City-Arsenal se tratara, para hacer el 0-1 de cabeza. Con poco más de diez minutos para el final, Brasil notó la presión de varias generaciones, y aunque rondó el área rival, no encontró la calma o la precisión necesarias.

La más clara fue un despeje de la defensa que tuvo que volar el portero noruego para sacarla, y luego una acción de Casemiro que se quedó entre el centro y el remate. En el 90', Haaland fusiló su doblete desde la frontal y Neymar hizo de penalti el 1-2, con tiempo después para colgar un balón al área sin peligro. Brasil se despidió antes de tiempo una vez más y Noruega dio la campanada Mundial.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BRASIL, 1 - NORUEGA, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BRASIL: Alisson; Douglas, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Guimaraes (Ederson, min.79), Martinelli (Neymar, min.67), Rayan (Danilo Santos, min.67), Vinícius y Cunha (Endrick, min.58).

NORUEGA: Nyland; Ryerson (Aursnes, min.63), Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard, min.95); Odegaard, Berge, Berg, Sorloth (Bobb, descanso), Nusa (Schjelderup, descanso) y Haaland.

--GOLES:

0 - 1, min.79, Haaland.

0 - 2, min.90, Haaland.

1 - 2, min.90+10, Neymar (penalti).

--ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA). Amonestó a Neymar (min.96) en Brasil.

--ESTADIO: MetLife Stadium.