Cuba expresa su "invariable solidaridad" con Venezuela en el Día de la independencia

La Habana, 5 jul (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este domingo su "invariable solidaridad" y cooperación a Venezuela en una felicitación enviada por el 215 aniversario de la independencia del país suramericano.

"Reafirmamos la invariable solidaridad de Cuba con la hermana nación bolivariana y nuestra voluntad de continuar cooperando, fundamentalmente en las actuales circunstancias provocadas por el doble sismo", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

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Además felicitó "al Gobierno y pueblo de Venezuela en el 215 aniversario de su independencia".

La Cancillería de la isla también manifestó su "compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre nuestros países", en un mensaje en las redes sociales.

Cuba envió dos grupos de rescatistas que se sumaron a la brigada de la misión médica de la isla que presta servicios en Venezuela en las labores de búsqueda y salvamento de personas bajo los escombros de las edificaciones desplomadas tras el doble terremoto del 24 de junio que sacudió Venezuela con magnitudes 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos.

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Además viajó al país suramericano un equipo de ocho médicos forenses cubanos -integrado por cinco médicos legistas, dos antropólogos forenses y un técnico tanatólogo- que ha estado trabajando en la identificación de los fallecidos en el estado de La Guaira, la zona más devastada por los devastadores sismos.

Los rescatistas cubanos estuvieron entre los de casi una veintena de países que el pasado viernes fueron condecorados por la presidenta encargada de la nación venezolana, Delcy Rodríguez, con la distinción Héroes de Venezuela en reconocimiento a su labor tras el desastre que ocasionaron los sismos.

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La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumentó a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. EFE