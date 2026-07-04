Sánchez felicita a Fujimori por su victoria electoral en Perú y reafirma el compromiso de cooperación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú después de que los resultados se hayan proclamado oficialmente este viernes por el Pleno del Jurado nacional de Elecciones del país.

Además, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha expresado sus congratulaciones "al pueblo peruano por su compromiso democrático".

"España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades", ha subrayado Sánchez en su mensaje.