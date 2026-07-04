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La UE felicita a EEUU su 250º aniversario y pone en valor una histórica amistad trasatlántica

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado este sábado a Estados Unidos en su 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia que certificó su nacimiento como país, con un mensaje de afecto en el que ha destacado la historia de amistad trasatlántica que comenzó desde entonces con el Viejo Continente.

"Durante 250 años, nuestra alianza transatlántica se ha forjado a partir de nuestros valores compartidos y lazos familiares. Y, en ocasiones, se ha fortalecido gracias a la inmensa valentía y las vidas perdidas en defensa de la libertad", ha manifestado Von der Leyen en su felicitación, enviada a través de redes sociales.

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La presidenta de la Comisión Europea ha recordado que el mejor símbolo de esta amistad no es otro que la Estatua de la Libertad, el monumento que regaló Francia a Estados Unidos en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones.

"La Declaración de Independencia dio origen a una nueva nación fundada sobre los ideales de libertad y la búsqueda de la felicidad. Por eso, esta noche los fuegos artificiales iluminarán los cielos a ambos lados del Atlántico", ha concluido Von der Leyen.

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