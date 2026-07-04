Indra no concreta su plan industrial en pleno debate entre Asturias y Galicia por su segunda fábrica militar

Indra ha asegurado que está analizando la manera de dar respuesta a sus necesidades industriales, lo que formará parte de una "reflexión estratégica", en un contexto marcado por el debate sobre la construcción de su segunda fábrica de vehículos militares.

"Nuestros planes industriales los hacemos, no los comentamos antes. Estamos analizando la manera de dar respuesta a las necesidades industriales que tenemos y todo eso formará parte de una reflexión estratégica", han asegurado fuentes de la compañía a Europa Press.

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En este contexto, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha garantizado la continuidad del proyecto de Indra en la localidad de Barros, en Langreo, y ha descartado cualquier vinculación o traslado de esta actividad hacia Galicia.

Indra y el Gobierno asturiano se han pronunciado después de que se haya informado de que la compañía prepararía su segunda fábrica de vehículos militares en Galicia tras no cerrar la compra del taller de Duro Felguera en Barros (Langreo) y que barajaría ubicarla en As Pontes (A Coruña), según ha adelantado 'La Nueva España'.

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En este contexto, la instalación se ubicaría en una nave de As Pontes, con opción de ampliación en terrenos de la Xunta, y la compañía habría iniciado su adaptación tras contratar a una ingeniería.

Indra prepara sus instalaciones en Gijón para la fabricación y pruebas de vehículos blindados, pero estaría buscando una segunda planta para ampliar capacidad ante la carga de pedidos, tras no alcanzar un acuerdo con Duro Felguera para adquirir el taller de Barros.

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"INSTRUMENTOS QUE NOS DA LA LEY"

"Antes de perder la fábrica de Barros, nosotros actuaremos con todos los instrumentos que nos da la ley para defender esa operación", ha asegurado Barbón en unas declaraciones a los medios realizadas este sábado en Bimenes.

El presidente ha asegurado que la compañía "a Galicia no se lleva nada". "Lo que va a Barros, va a Barros", ha remarcado Barbón, quien ha detallado que el plan de la empresa pasa por una distribución de inversiones en todo el territorio nacional para consolidarse como la "gran industria de defensa".

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Por ello, ha insistido en que lo planificado para Asturias se quedará en la comunidad autónoma y ha ratificado el compromiso de asegurar dicha operación en Barros.

Con todo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la calma y ha señalado que existe confusión entre la ciudadanía debido al desconocimiento de la planificación estratégica de la compañía.

Según ha explicado, Indra ha mantenido desde el principio proyectos independientes en Galicia, León y otros territorios con el objetivo de expandirse "por multitud comunidades autónomas". "Yo sé el plan estratégico que tenía, porque lo conozco. Quería desarrollar actividad en multitud de provincias, multitud de comunidades autónomas", ha aseverado.

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