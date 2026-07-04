Fuegos artificiales y 250 cerezos: el regalo de Japón a EE. UU. por su Independencia

Tokio, 4 jul (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se unió este sábado a las felicitaciones a Estados Unidos por el 250º aniversario de su independencia y destacó que fuegos artificiales nipones darán un "toque festivo" a las celebraciones, sumándose a la donación de 250 cerezos a la ciudad de Washington D. C.

"Para celebrar este año memorable, Japón ha obsequiado 250 cerezos. Además, en las celebraciones del Día de la Independencia en diversas localidades de EE. UU., se lanzarán fuegos artificiales japoneses para añadir un toque festivo", señaló la mandataria en la red social X.

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Aliada ideológica del presidente estadounidense, Donald Trump, Takaichi expresó su deseo de "fortalecer aún más los lazos" entre Washington y Tokio.

Estos nuevos árboles se unen a los miles con los que ya contaba la capital estadounidense, la mayoría plantados alrededor de la ensenada artificial circular conocida como 'Tidal Basin', que cada primavera atraen a miles de turistas cuando alcanzan su punto máximo de floración.

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La historia de esta tradición se remonta a 1912, cuando el entonces alcalde de Tokio, Yukio Ozaki, regaló 3.000 cerezos a Washington como símbolo de amistad entre Estados Unidos y Japón. EFE