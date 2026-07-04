España recupera su sala de máquinas a tiempo

La selección española se clasificó este jueves a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse a Austria (3-0), en el que hasta ahora ha sido su mejor partido en la competición, con un fútbol más fluido y vertical que en los tres encuentros de la fase de grupos, con una gran versión de Pedri González, Rodrigo Hernández y Dani Olmo.

Cuatro partidos tuvo que esperar la afición española para disfrutar del juego que había caracterizado a la 'Roja' en los dos últimos años. La campeona de Europa había arrancado el Mundial de manera dubitativa. Pese a la primera posición lograda en el Grupo H, con victorias ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0) y empate ante Cabo Verde (0-0), el juego de los pupilos de Luis de la Fuente era, cuanto menos, mejorable.

PUBLICIDAD

La falta de velocidad y la poca verticalidad fue la tónica durante toda la primera fase, sobre todo ante Cabo Verde y Uruguay. Mal juego que centró las críticas en las figuras de Pedri y Rodri, ambos menos clarividentes que de costumbre y con sensación de fatiga en sus piernas. Además, De la Fuente no estaba encontrando su jugador en la mediapunta, optando por Pedri, en el debut, Dani Olmo, ante Arabia Saudí, y Mikel Merino, frente a Uruguay, que se repartieron los minutos.

Pero en el primer momento clave del torneo, en el primer partido a vida o muerte, la medular española volvió a engrasarse. Rodri, Pedri y Olmo fueron los tres elegidos para catalizar el fútbol español ante Austria, y el resultado no pudo ser mejor. El centrocampista del City fue el pivote que deslumbró en la Eurocopa, el canario marcó el ritmo del partido y terminó sacando de quicio a sus rivales, incapaces de pararle y detectarle, y el '10' aportó la verticalidad de la que había adolecido el equipo.

PUBLICIDAD

Pedri y Rodri estuvieron presentes en 194 acciones con balón durante el partido, con un porcentaje de acierto en el pase cercano al 90 por ciento en el caso de ambos --65 de 73 en el caso de Pedri y 85 de 92 en el de Rodri--, para un total de solo 21 pérdidas. Un aspecto clave para el combinado español, ya que los errores en la salida de balón habían provocado las únicas complicaciones defensivas para la zaga en los tres primeros compromisos del torneo.

Además, estuvieron notables en la presión, ahogando los intentos de salida de balón desde atrás de los de Ralf Rangnick. Así, Rodri recuperaría hasta seis balones por los cuatro de Pedri. Notables números defensivos que complementaron con 12 duelos ganados de los 14 que disputaron. Aunque quizás el dato que mejor explica el buen estado físico de ambos son los 16 esprints que realizaron, según datos de 'SofaScore'.

PUBLICIDAD

En cuanto al último tercio de campo, a la claridad de Pedri para encontrar el último o penúltimo pase, como ocurriera en el primer gol de Mikel Oyarzabal, se le sumó una gran versión de Dani Olmo. El de Tarrasa había sido el mediapunta que mejores sensaciones había dejado en la fase de grupos, y las confirmó ante Austria pese a no participar en la resolución --gol o asistencia-- de ninguno de los tres goles.

Su facilidad para jugar en espacios reducidos y girar se adaptaron a la perfección al partido de poco espacio entre líneas que presentó Austria. Los jugadores españoles encontraron al del FC Barcelona hasta en 40 ocasiones en los 70 minutos que estuvo sobre el césped, en los que remató tres veces a puerta y generó dos ocasiones. Pero más allá de los números, permitió a España tener un nexo entre el doble pivote y el tridente ofensivo, dando más libertad de movimientos a Mikel Oyarzabal.

PUBLICIDAD

Ahora, al centro del campo español le toca demostrar que el partido frente a los austriacos no ha sido un espejismo, y que es capaz de prolongarlo en lo que resta de torneo. La siguiente prueba, una de las más exigentes, ante la Portugal de Roberto Martínez, que si por algo destaca es por una medular de quilates con talentos como Vitinha, Bruno Fernandes, Bernando Silva o Joao Neves. Además, el último precedente entre ambos acabó con los lusos levantando la Liga de Naciones.