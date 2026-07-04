Fuerzas tuaregs lanzan una nueva ofensiva múltiple contra varias localidades del centro-oeste de Malí

Las fuerzas separatistas tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA) han anunciado el comienzo esta madrugada de una nueva ofensiva múltiple contra una de las principales ciudades del país, Gao, y las comunidades estratégicas de Aguelhok y Anefif en lo se trataría de una continuación de gran ofensiva coordinada que emprendieron junto a grupos yihadistas en abril, y que puso temporalmente en jaque a la junta militar del país.

El portavoz del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, ha confirmado el inicio de estos ataques a la cadena Radio France Internationale, que también ha verificado la información por fuentes propias, como lo ha hecho igualmente el Africa Corps, el antiguo grupo de mercenarios ruso Wagner que asiste a los militares malienses en tareas de antiterrorismo.

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"La liberación del Azawad ha comenzado", ha declarado Ramadane a la emisora francesa usando el nombre que los tuareg dan a la región separada que reclaman.

El ataque del FLA a Anefif es especialmente destacable porque se trata de una localidad clave para llegar a Kidal, ciudad capturada por los rebeldes durante la ofensiva de abril.

El Africa Corps, tras confirmar los ataques que han empezado esta madrugada, en torno a las 05.40, ha asegurado en redes sociales que ya ha comenzado una operación conjunta con el Ejército maliense para repeler los ataques: "Las unidades del Africa Corps, en coordinación con el Ejército de Malí, están llevando a cabo con éxito operaciones de combate para repeler el ataque contra estas ciudades pacíficas".

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"Los terroristas están llevando a cabo una intensa campaña de propaganda en los medios de comunicación y en las redes sociales, que no tiene nada que ver con la realidad", ha aseverado el comando.

De igual modo, la prisión de la ciudad de Kenioroba, a 60 kilómetros de la capital, Bamako, está siendo atacada por hombres armados que aún no han sido identificados oficialmente, según las fuentes de RFI, sin que todavía esté claro que forme parte de esta ofensiva.

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