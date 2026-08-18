Flávio Bolsonaro suma a su equipo de campaña a un exministro de su padre

Guardar

São Paulo, 18 ago (EFE).- El principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, el senador Flávio Bolsonaro, anunció este martes cinco nuevos nombres de su equipo económico de campaña, entre los cuales destaca un ministro del antiguo gabinete de su padre, el ahora expresidente Jair Bolsonaro.

Se trata de Adolfo Sachsida, quien fue ministro de Minas y Energía en la recta final del Gobierno de Bolsonaro, entre mayo y diciembre de 2022, y anteriormente fue secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.

El equipo de campaña de Flávio Bolsonaro destacó que Sachsida, en su etapa en el Ministerio de Hacienda, participó en la elaboración de reformas que modernizaron los mercados de crédito y capitales, así como colaboró en la elaboración de programas destinados a la reducción de impuestos, políticas que forman parte de las promesas del candidato opositor.

PUBLICIDAD

Los otros nuevos integrantes del equipo de Flávio Bolsonaro son Carolina Ragazzi, exvicepresidenta del banco de inversiones Goldman Sachs; dos expertos del sector de petróleo, Adriano Pires y Alexandre Chequer, y la activista social Lyvia Montezano.

Estos cinco nuevos miembros de la campaña se encargarán de presentar las propuestas de Flávio Bolsonaro "a los diversos segmentos del sector productivo", según un comunicado del equipo del senador.

La campaña electoral para los comicios del próximo 3 de octubre comenzó oficialmente el pasado domingo, con un panorama muy polarizado entre los dos principales candidatos.

En los últimos sondeos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección, aparece mejor colocado, con una ventaja de cerca de tres puntos sobre Bolsonaro en una hipotética segunda vuelta, que se celebraría si ningún candidato supera la mitad de los votos el 3 de octubre.

PUBLICIDAD

Además de Bolsonaro y Lula, el único candidato de tendencia progresista con reales posibilidades, opta a la Presidencia un ramillete de aspirantes de derechas que en ningún caso superan el 5 % de intención de voto en las encuestas. EFE