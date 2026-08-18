Rusia puede interpretar la postura británica sobre Ucrania como participación en guerra

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Moscú, 18 ago (EFE).- Rusia puede considerar la postura británica de apoyo a Ucrania como una participación de Londres en la guerra con Rusia, declaró hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

“Me da pena el Reino Unido, cuando dice que estará con Ucrania hasta el final”, dijo Lavrov a la televisión estatal.

Agregó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, había advertido en el pasado que Moscú actuaría si alguien atenta contra sus intereses y sus propiedades.

Insistió en que Moscú también tiene derecho a considerar la “orgullosamente declarada” participación de fuerzas de misiles británicas en ataques contra Rusia como “la participación (de Londres) en la guerra” de Ucrania con “todas las consecuencias que ello conlleva”.

El primer ministro británico, Andy Burnham, señaló este martes que el Reino Unido continuará respaldando “al 100 %” a Ucrania, palabras que se produjeron después de que Rusia amenazara con “consecuencias inevitables” para ese país por proveer a Kiev con drones que puede usar en su guerra contra los rusos.

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Burnham defendió que la postura británica desde que empezó el conflicto en 2022 es la de brindar apoyo a Ucrania para que pueda defenderse y que, al igual que sus predecesores en el cargo, él mantendrá su respaldo a Kiev.

“Londres está optando deliberadamente por una escalada en la crisis en Ucrania y, al hacerlo, actúa como cómplice y perpetrador de crímenes sangrientos y ataques terroristas”, dijo previamente la embajada rusa en Londres.EFE